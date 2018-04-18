У Порошенко похвастались, что Меркель не позвала Путина на саммит по Донбассу

Канцлер ФРГ заверила, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Ахене в мае", — процитировал слова Меркель пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем твиттере.

Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.

Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.

Сама Меркель во время совместного брифинга с Петром Порошенко 10 апреля уточнила: "Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча, мы об этом говорили. Президент Макрон будет там и я. Это, конечно, не будет "нормандский формат". Российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся мнениями втроем. И дальнейшие шаги будут осуществлены, но это нельзя называть "нормандским форматом".

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter сообщил, что "нормандский" формат соберется на уровне министров, "если будет хотя бы небольшой шанс на успех".

Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам'ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув'язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 апреля 2018 г.

Ранее Меркель встала на защиту Украины в вопросе "Северного потока-2". По ее словам, о важности транзита газа через украинскую ГТС она сказала Владимиру Путину.