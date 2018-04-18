У Порошенко похвастались, что Меркель не позвала Путина на саммит по Донбассу

Канцлер ФРГ заверила, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

У Порошенко похвастались, что Меркель не позвала Путина на саммит по Донбассу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко анонсировала встречу лидеров ФРГ, Украины и Франции в Ахене в мае. А вот российского лидера Владимира Путина на саммит по Донбассу не пригласили.

"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Ахене в мае", — процитировал слова Меркель пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем твиттере.

Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.

Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.

Сама Меркель во время совместного брифинга с Петром Порошенко 10 апреля уточнила: "Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча, мы об этом говорили. Президент Макрон будет там и я. Это, конечно, не будет "нормандский формат". Российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся мнениями втроем. И дальнейшие шаги будут осуществлены, но это нельзя называть "нормандским форматом".

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter сообщил, что "нормандский" формат соберется на уровне министров, "если будет хотя бы небольшой шанс на успех".

Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам'ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув'язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 апреля 2018 г.

Ранее Меркель встала на защиту Украины в вопросе "Северного потока-2". По ее словам, о важности транзита газа через украинскую ГТС она сказала Владимиру Путину.

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