Обыск длился два часа: что нашли на квартире у Савченко

Когда мать нардепа отказалась впускать правоохранителей, те стали угрожать выбить дверь.

Обыск длился два часа: что нашли на квартире у Савченко
Целью сегодняшнего обыска в квартире Надежды Савченко был поиск оружие.

"Искали оружие. Видимо, думали, что здесь гранатометы есть. Пистолет, который Наде подарили (нашли – ред.), пули к этому пистолету. И все, больше ничего не нашли", – рассказала ее мать Мария Савченко, пишет "Украинская правда".

По ее словам, следователи нагрянули с обыском в ее c дочерью квартиру примерно в 7 утра во вторник. Когда она отказалась их впускать, называя такие намерения противозаконными, правоохранители стали угрожать выбить дверь.

Потом матери Савченко позвонила ее вторая дочь – Вера, и та согласилась дать следователям доступ к вещам Надежды. Мария Савченко рассказала, что впускала правоохранителей по одному, записывая их фамилии и проверяя документы.

Обыск, по ее словам, длился около двух часов. После него следователи составили протокол. Примерно в это время и приехала Вера Савченко с адвокатом Надежды Дмитрием Бугаем.

Около 11-12 часов правоохранители завершили следственные действия и ушли, резюмировала Мария Савченко.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.

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