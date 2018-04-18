Эксперт пояснил опасность игнорирования Западом химической атаки в Сирии

Аналитик утверждает, что тогда в мире настанет российское господство.

"В значительной степени такие эмоции возбуждал не столько факт появления оружия, сколько вся абсурдность его применения. Не было никакой военной целесообразности: анклав Восточная Гута и так сегодня-завтра должен был пасть и ничто бы не смогло это остановить", - пишет он в блоге для НВ.

По словам эксперта, президент России Владимир Путин, применив химическое оружие против мирного сирийского населения, бросил вызов всему миру.

"Поэтому существует ощущение, что если сейчас Запад должным образом не отреагирует на события в Сирии, то больше не о чем и говорить: тогда можно полностью утверждать, что мировой порядок а-ля Путин уже пришел. Никто этого не хочет. Поэтому это такая себе точка невозврата. И пока это является ключевым", - подчеркнул спикер.

Семиволос убежден, что в Сирии Европа и Америка противостоят не Башару Асаду, а, прежде всего, России, поэтому данный военный конфликт имеет глобальный характер и масштаб.

"Центр глобальной войны перенесли в Сирию. И хорошо, что таки не в Украине, когда в 2014 году мы служили главным театром военных действий", - подытожил он.

Напомним, ранее российский политолог Лилия Шевцова во время чата на "Главреде" заявила, что Россия сейчас находится в стадии рецессии и в состоянии цивилизационного упадка, однако Европа ее терпит, поскольку она является "курицей, которая несет золотые яйца".