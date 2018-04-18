"Ничего не ест". Савченко сильно похудела

Сегодня народную избранницу не доставят в медучреждение.

"Ничего не ест". Савченко сильно похудела
Арестованная народный депутат Надежда Савченко, объявившая голодовку, сильно похудела — с 85 до 70 килограммов.

Политик ничего не ест, только пьет воду и курит сигареты, пишет ТСН со ссылкой на мать и сестру, которые ее посетили.

"Проблемы с желудком — это все, что я знаю. Спазмы продолжаются, рвота иногда, тошнота", — рассказала мать нардепа.

По данным издания, сегодня — 11 апреля — в медицинское учреждение Савченко не доставят, поскольку запланированы следственные действия.

"Завтра, как сказала депутат родным, сама попросится в медучреждение", — говорится в материале.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.

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