Москаль объяснил, почему Путин "попрал своим сапогом" Крым и как ему в этом помог Ющенко

По его убеждению, Россия со своими "зелеными человечками" не напала бы на Крым, если бы крымские татары были едиными.

Об этом заявил губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время чата на "Главреде".

Он напомнил, что Путин победил на выборах в России, получив 76% голосов, но в Крыму его поддержка составляла 92%. "И не стоит говорить, что на этих выборах не голосовали крымские татары, украинцы и т. д., и все это – результат фальсификаций. Давайте немножко опустимся с небес на землю. Все голосовали. Такой результат – 92% – даже при условии больших фальсификаций натянуть просто невозможно. Значит, что-то не то мы делали раньше..." – отметил Москаль.

По его словам, когда он работал в Крыму, то "криком кричал, что крымские татары раскалывают ситуацию, потому что среди них было немало сторонников такой партии как "Хизб ут-Тахрир", которая в России считается террористической".

"Тогда я бил во все колокола, чтобы эту партию запретили. Ведь Европейский суд по правам человека, когда Германия отказалась регистрировать "Хи бут-Тахрир" на своей территории, признал-таки эту партию террористической и стал на сторону Германии. Для Украины тогда были все возможности запретить эту партию. Однако Украина стала на сторону крымских татар, которые стали стабильной единственной силой, если бы ФСБ не расколола их этой партией..." – рассказал губернатор.

По его убеждению, Россия со своими "зелеными человечками" не напала бы на Крым, если бы крымские татары были едиными. "Тогда и никакой оккупации не было бы, уверен на 100%. А теперь Россия пачками арестовывает крымских татар, и почти все они являются сторонниками партии "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической организацией. То есть ФСБ придумала очень удачную операцию. С одной стороны, расколола крымских татар, с другой – пачками их арестовывает и отправляет в Лефортово и следственные изоляторы", – отметил Москаль.

Он напомнил, что "Хизб ут-Тахрир" – это политическое крыло ИГИЛ. "Я обращался к господину Ющенко и всем, кто тогда был у власти, докладывал, что сторонники "Хизб ут-Тахрир" ставят своей целью построение государства Халифат (это что-то вроде того, чем при Советском Союзе был коммунизм: никто не знал, что это такое, но все к нему стремились) – единственное мусульманское государство без границ, в которой должны жить только мусульмане, и Крым входил в этот так называемый Халифат, то это не что иное как посягательством на территориальную целостность Украины. Почему тогда никто не реагировал? Об этом нужно спросить у господина Ющенко и его окружения", – заявил губернатор Закарпатья.

По его мнению, Украина потеряла Крым, потому что власть надеялась на единство крымских татар, считая их залогом стабильности, которая не позволит никому захватить Крым – а те были расколоты российскими спецслужбами, ФСБ: "И так российские спецслужбы "убили двух зайцев". И Крым забрали, и сторонников "Хизб ут-Тахрир" теперь пачками забирают из Крыма как сторонников террористической организации, хотя, по сути, именно они стали "троянским конем" российского плана по захвату Крыма".

"Однако в Крыму сейчас так же много проблем, как было во времена Украины: такое же обнищание, разруха, такая же нестабильность российского рубля. Рейтинг Путина держится ни в экономике, ни на духовности, а на его образе "спасителя", "собирателя земель русских", который защитит всех от "бандеровцев", "Правого сектора"... Это можно перечислять до бесконечности. Тот процент голосов за Путина – это не голоса за него как за менеджера, экономиста, человека, который имеет большие навыки государственного управления территорией... Как только Путин отступится от Крыма, его рейтинг рассыплется в пух и прах. Поэтому на сегодняшний день я не вижу предпосылок для того, чтобы он снял "свой сапог" с территории Крыма и Донбасса", – резюмировал Москаль.

Ранее Москаль рассказал, зачем РФ освободила Савченко и о странностях в ее деле. Гебернатор Закарпатской области скептически относится к освобождению Савченко из российского плена.

Также Москаль объяснил, почему миротворцы на Донбассе – это плохо. Губернатор провел параллели с Косово, Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, Карабахом.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Украина, Евросоюз и ряд других государств мира отказались признать результаты выборов на полуострове. Президент Петр Порошенко считает российские выборы "политическим фарсом", СМИ называют их "выборами Путина".

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