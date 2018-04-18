Росія готується до континентальної війні на кордоні з Україною, – Турчинов

Росія готується до континентальної війні на кордоні з Україною, – Турчинов
Російська Федерація готова застосувати вздовж всієї української кордону та в Криму понад 260 тисяч російських військовослужбовців і 35 тисяч танків.
Проти нашої держави можуть сьогодні вже бути притягнуто понад 260 тисяч російських військовослужбовців, 35 тисяч танків, 11 тисяч броньованих машин, близько 4 тисяч артилерійських систем, понад тисячі реактивних систем залпового вогню тощо. Всі ці війська будуть підтримувати 4-ю та 6-ю армії військово-повітряних сил РФ, – заявив Турчинов.
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За його словами, на Донецькому напрямку Україні протистоїть 8-я армія, 150-а дивізія яка готова до ведення бойових дій в будь-який момент. скачать dle 10.2 КиноСвин


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