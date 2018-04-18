Росія готується до континентальної війні на кордоні з Україною, – Турчинов

Статус учасників АТО у майже 220 тисяч осіб | FaceNews.ua: новини України

Клімкін: Донбас і Каталонію не можна порівнювати | FaceNews.ua: новини України

Гримчак назвав число російських військ на кордоні з Україною і на Донбасі

Стало відомо про хитрий план Москви

Росія готується до повномасштабної війни, - Турчинов

Стало відомо кількість російських військових на Донбасі

Турчинов розповів про "бойовому кулаці" Росії на Донбасі: 35 тисяч "багнетів", 500 танків і 900 БТРів

Статус учасника АТО отримали 159 тисяч чоловік

У ГУР розповіли, скільки військових РФ перебуває в Криму