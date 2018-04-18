У Румунії заявляють про невизнання анексії Криму

Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму

МЗС Туреччини підтвердив позицію Анкари з Криму

Фріланд закликала тиснути на Росію за анексію Криму

Туреччина ніколи не визнає анексію Криму Росією, - Чавушоглу

Новий глава МЗС Британії озвучив позицію по Криму

Політолог пояснив, чому росіяни будуть змушені повернути Крим Україні

Політолог пояснив, чому Захід не забув про анексію Криму

Федералізації не буде: екс-посол США пояснив вирішення питання Донбасу і Криму

Євросоюз закликав країни ООН підтримати санкції проти Росії