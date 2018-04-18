У Румунії заявляють про невизнання анексії Криму

Румунія не визнає анексію Криму, яка є неприйнятним порушенням міжнародного права.
Про це заявив заступник глави МЗС Румунії Дануц Себастьян Некулаеску під час Київського форуму з питань безпеки, повідомляє кореспондент "Європейської правди"
"Румунія розглядає анексію Криму як неприйнятне порушення міжнародного права, яке не можна визнавати", - заявив він.
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За словами Некулаеску, Румунія твердо підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.