Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму

Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму
Кандидат на пост держсекретаря США Майк Помпео погодився з тим, що санкції, накладені на РФ з-за її агресії в Україні, повинні залишатися в силі.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Помпео заявив на слуханнях у Сенаті, що за час перебування на посаді Держсекретаря він ніколи не визнає російську анексію Криму.
На питання: "Ви обіцяєте, що США за час вашого перебування на посаді Держсекретаря ніколи не визнає анексію Криму?", Помпео відповів: "Так, сенатор, я буду боротися, щоб цього не сталося. Це рішення президента, але так, такий крок був би абсолютно неприйнятним".
Крім того, він погодився з тим, що санкції, накладені на Росію з-за її агресії в Україні, повинні залишатися в силі до тих пір, поки Росія не виконає положення Мінських домовленостей і припинить свою агресію.
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Під час слухань він заявив, що підтримує плани надати Україні летальна зброю. скачать dle 10.2 КиноСвин


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