Україна підписала чотири конвенції Ради Європи
Про це повідомляється на сайті організації.
Підписання відбулося у міністерстві юстиції в Копенгагені з нагоди конференції з питань реформування Конвенції з прав людини в присутності генерального секретаря РЄ Торбйорна Ягланда та міністра юстиції України Павла Петренко.
Зокрема, Україна підписала:
- Європейську конвенцію про обслуговування за кордоном документів, що стосуються адміністративних питань (STE № 94), спрямовану на визначення правової основи взаємної допомоги щодо надання документів, що стосуються адміністративних питань;
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- Європейську конвенцію про отримання за кордоном інформації та доказів з адміністративних питань (STE № 100), полегшення взаємної допомоги в адміністративних питаннях, надання інформації про право, нормах і звичаях, фактичних відомостях і документах, а також докази, які будуть використовуватися в судочинстві;
- Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (STCE № 205), перший обов'язковий міжнародно-правовий документ, що визначає загальне право на доступ до офіційних документів, які належать державним органам;
- Протокол про внесення змін в Додатковий протокол до Конвенції про передачу засуджених осіб (STCE № 222).
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