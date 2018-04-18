Україна має розблокувати ексгумацію поляків, похованих на її території – глава Інституту нацпам'яті Польщі

Польща готова до переговорів з Україною щодо відновлення українських пам'яток

КС Польщі може врахувати побоювання українців в законі про інститут нацпам'яті | FaceNews.ua: новини України

Дуда прокоментував закон про заборону "бандеризма" в Польщі | FaceNews.ua: новини України

У президента Польщі заявили, що Європа може вибрати Москву, а не Київ | FaceNews.ua: новини України