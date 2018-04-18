Україна має розблокувати ексгумацію поляків, похованих на її території – глава Інституту нацпам'яті Польщі
Пропозиція про співпрацю Варшаві направив Київ, розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
За словами Шарека, для відновлення відносин Києву слід розблокувати ексгумацію поляків, похованих на території України після подій, пов'язаних з ОУН-УПА.
Ще однією умовою для співпраці голова ІНП назвав спільну публікацію матеріалів польсько-українського форуму істориків. Сьогодні діяльність цього органу припинена.
Шарек зазначив, що Польща готова публікувати тексти, але їх не надає українська сторона.
Читайте також: Дуда здивований реакцією Ізраїлю на заборону звинувачувати поляків в голокості
За його словами, для українсько-польських відносин найбільш суперечливим є питання про події на Волині і в Галичині.
0
38