Україна має розблокувати ексгумацію поляків, похованих на її території – глава Інституту нацпам'яті Польщі

Україна має розблокувати ексгумацію поляків, похованих на її території – глава Інституту нацпам'яті Польщі
Для відновлення співпраці Інститутів національної пам'яті України і Польщі Київ має виконати низку умов. Про це заявив голова ІНП (Інституту національної пам'яті Польщі) Ярослав Шарек.
Пропозиція про співпрацю Варшаві направив Київ, розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
За словами Шарека, для відновлення відносин Києву слід розблокувати ексгумацію поляків, похованих на території України після подій, пов'язаних з ОУН-УПА.
Ще однією умовою для співпраці голова ІНП назвав спільну публікацію матеріалів польсько-українського форуму істориків. Сьогодні діяльність цього органу припинена.
Шарек зазначив, що Польща готова публікувати тексти, але їх не надає українська сторона.
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За його словами, для українсько-польських відносин найбільш суперечливим є питання про події на Волині і в Галичині. скачать dle 10.2 КиноСвин


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