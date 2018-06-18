Савченко написала Путину письмо с просьбой: опубликован документ

1 / 3 Надежда Савченко написала письмо президенту России (Скриншот с facebook.com/Savchenko.Nadiia)

К документу прилагается список украинских политзаключенных.

К письму прилагается перечень украинцев, лишенных свободы на российской территории, говорится на странице политика в Facebook.

"… 13 июня 2018 г., народный депутат, бывший и нынешний политзаключенный Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой об освобождении украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину", — отмечается в сообщении.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко по телефону поговорил с Владимиром Путиным, лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных. Главы государств договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

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