Секретар РНБО: Росія може влаштувати військові провокації на Азовському узбережжі

Секретар РНБО: Росія може влаштувати військові провокації на Азовському узбережжі
Посилення десантних можливостей Російської Федерації в Азовському морі свідчить про можливість провокацій на цьому напрямку.
Таку думку на зустрічі з послом великої Британії в Україні Джудіт Гзф) висловив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов.
"Посилення десантних можливостей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їхнього боку на Азовському узбережжі", – сказав Турчинов.
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Крім того, РНБО висловили сподівання, що на цьому тижні депутати Верховної Ради знайдуть в собі сили проголосувати за закон про національну безпеку. скачать dle 10.2 КиноСвин


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