Экс-глава Донецкой области Павел Жебривский нашел новую работу

"Вот сколько Порошенко может страну на весь мир позорить?": Жебривского назначили аудитором НАБУ

"Решение Порошенко". Жебривский сказал, в какой сфере будет работать

Глава Донецкой ВГА Жебривский объявил об отставке

СМИ узнали, почему Жебривский подал в отставку и назвали имя преемника

Глава Донецкой области отреагировал на гибель гражданских в Авдеевке

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