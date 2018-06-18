Экс-глава Донецкой области Павел Жебривский нашел новую работу

Экс-глава Донецкой области Павел Жебривский нашел новую работу
Бывший руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский, подавший в отставку девятого июня, вошел в состав комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.

“Согласно части шестой статьи 26 Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” постановляю: Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича”, – гласит текст документа.

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“Спасибо Президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции”, - отреагировал на назначение Жебривский на своей официальной странице в Facebook. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Політика

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