Экс-глава Донецкой области Павел Жебривский нашел новую работу
Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.
“Согласно части шестой статьи 26 Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” постановляю: Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича”, – гласит текст документа.
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“Спасибо Президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции”, - отреагировал на назначение Жебривский на своей официальной странице в Facebook.
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