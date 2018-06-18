Юлия Тимошенко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году





Об этом политик заявила во время видеоконференции в социальной сети Facebook.



"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала Тимошенко.



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Напомним, Юлия Тимошенко дважды принимала участие в выборах президента, в обоих случаях занимая второе место. В 2010 году она уступила Виктору Януковичу, в 2014 - Петру Порошенко. КиноСвин Об этом политик заявила во время видеоконференции в социальной сети Facebook."Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала Тимошенко.Напомним, Юлия Тимошенко дважды принимала участие в выборах президента, в обоих случаях занимая второе место. В 2010 году она уступила Виктору Януковичу, в 2014 - Петру Порошенко. скачать dle 10.2