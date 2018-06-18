Юлия Тимошенко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

Юлия Тимошенко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально объявила о том, что будет принимать участие в выборах президента Украины, которые состоятся в марте 2019 года.

Об этом политик заявила во время видеоконференции в социальной сети Facebook.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала Тимошенко.

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Напомним, Юлия Тимошенко дважды принимала участие в выборах президента, в обоих случаях занимая второе место. В 2010 году она уступила Виктору Януковичу, в 2014 - Петру Порошенко. скачать dle 10.2 КиноСвин


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