В Европейском Союзе подробно изучают закон о Высшем Антикоррупционном суде Украины

В Европейском Союзе подробно изучают закон о Высшем Антикоррупционном суде Украины
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мигарелли заявил, что принятие Верховной Радой закона о Высшем Антикоррупционном суде Украины является значительным шагом в правильном направлении.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Принятие документа является значительным шагом в правильном направлении, но там есть одно положение, относительно которого существуют сомнения, и мы это изучаем", – пояснил дипломат.

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Стоит добавить, что господин Мигарелли не уточнил, когда в Европейском Союзе сформируют свою позицию по закону о ВАС Украины. скачать dle 10.2 КиноСвин


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