В Европейском Союзе подробно изучают закон о Высшем Антикоррупционном суде Украины
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.
Принятие документа является значительным шагом в правильном направлении, но там есть одно положение, относительно которого существуют сомнения, и мы это изучаем", – пояснил дипломат.
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Стоит добавить, что господин Мигарелли не уточнил, когда в Европейском Союзе сформируют свою позицию по закону о ВАС Украины.
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