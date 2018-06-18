Министерство по делам ветеранов может возглавить человек Петра Порошенко
Об этом сообщает издание Insider, ссылаясь на источники в партии “Народный фронт”.
“У Порошенко есть такие намерения, и это даст нам возможность претендовать на другие должности в правительстве, если "БПП" захочет голосов под своего министра", - сказал собеседник.
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Впрочем, далеко не все в Верховной Раде уверены, что Порошенко удастся согласовать своего человека во главе Министерства по делам ветеранов. По некоторым данным, в парламенте может не хватить голосов для назначения Ирины Фриз.
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