Министерство по делам ветеранов может возглавить человек Петра Порошенко

Министерство по делам ветеранов может возглавить человек Петра Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко хочет, чтобы главой Министерства по делам ветеранов была назначена Ирина Фриз, в настоящий момент являющаяся депутатом Верховной Рады от “БПП”.

Об этом сообщает издание Insider, ссылаясь на источники в партии “Народный фронт”.

“У Порошенко есть такие намерения, и это даст нам возможность претендовать на другие должности в правительстве, если "БПП" захочет голосов под своего министра", - сказал собеседник.

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Впрочем, далеко не все в Верховной Раде уверены, что Порошенко удастся согласовать своего человека во главе Министерства по делам ветеранов. По некоторым данным, в парламенте может не хватить голосов для назначения Ирины Фриз. скачать dle 10.2 КиноСвин


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