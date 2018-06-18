Венгрия дала согласие на проведение саммита Украина-Грузия-НАТО

Венгрия намерена в дальнейшем блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО.

Венгрия дала согласие на проведение саммита Украина-Грузия-НАТО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна не будет блокировать проведение саммита Украина-Грузия-НАТО.

В то же время Венгрия намерена в дальнейшем блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО, подчеркнул Сийярто во время пресс-конференции по итогам консультаций с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пишет mukachevo.net.

"Мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", — отметил Сийярто.

По его словам, недавно он встречался с Майком Помпео в Вашингтоне и рассказал о сложившейся ситуации в отношениях между Венгрией и Украиной.

"Недавно я встречался с Майком Помпео в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", — добавил Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия направила НАТО официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Кроме того, Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.

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