Порошенко назначил главой Донецкой ОВГА генерала СБУ Куця

Президент заявил о необходимости обеспечить безопасность на территории Донецкой области.

Представляя нового губернатора в Краматорске, президент Петр Порошенко подчеркнул, что Куць с первых дней войны был добровольцем на фронте.

Глава государства заявил, что приоритетом в работе нового главы Донецкой ОГА должны стать мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территории.

"Это наша общая задача. Я убежден, что у Александра Ивановича все получится", — добавил Порошенко.

Кроме того, президент также поблагодарил Павла Жебривского за работу на этом посту.

Напомним, 11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности, которую в скором времени одобрил глава государства.

Затем 19 июня президент назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отметим, что до этого Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области.

Справка: Александру Куцю 41 год, он является генерал-майором СБУ.

Куць в августе 2017 года біл назначен начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, до этого с марта 2015 являлся начальником управления СБУ в Донецкой области.

С 2014 по 2015 гг. Куць занимал должность заместителя начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а в 2009-2014 гг. был заместителем начальника главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом управлении.

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