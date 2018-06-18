"Единая Россия", друг Путина. Порошенко одобрил расширение санкций против РФ

Под ограничительные меры, в частности, попали ряд политсил РФ.

"Единая Россия", друг Путина. Порошенко одобрил расширение санкций против РФ
Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня, которое предусматривает расширение санкций против России.

Глава государства одобрил документ "О применении и внесении изменений в персональные в специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции)", указ вступает в силу со дня его опубликования, говорится на сайте президента.

В частности, наша страна ввела ограничительные меры против ряда партий РФ — "Единой России", "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР), "Коммунистической партии Российской Федерации" (КПРФ), а также российского миллиардера Аркадия Ротенберга (причастен к строительству Крымского моста, друг российского президента Владимира Путина — Ред.) и членов его семьи, отмечается на ресурсе СНБО.

В ведомстве подчеркнули, что по инициативе Кабмина и Службы безопасности Украины были введены санкции в отношении 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем обновлен санкционный список — сейчас в него входят 1 тысяча 759 физических и 786 юридических лиц.

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Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования в захваченном Крыму и в Севастополе в рамках выборов в Госдуму: 

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

- Избирательная комиссия "Республики Крым";

- Всероссийская политическая партия "Единая Россия";

- Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);

- Всероссийская политическая партия "Родина";

- Политическая партия "Демократическая партия России";

- Союз ветеранов Афганистана;

- Политическая партия "Патриоты России";

- Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";

- Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

- Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";

- Всероссийская общественная организация "Боевое братство";

- Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

"Единая Россия", друг Путина. Порошенко одобрил расширение санкций против РФ

"Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введены санкции правительством США, среди которых... Ротенберг и члены его семьи", — добавили в Совете.

Напомним, в мае Петр Порошенко своим указом (№126/2018) ввел в действие решение СНБО о введении новых и продлении старых санкций в отношении России. Украина начала вводить ограничительные меры против РФ после того, как россияне в 2014-м захватили Крым, а также вторглись на Донбасс.

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