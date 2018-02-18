Пэрис Хилтон вновь вышла в свет в откровенном образе (ФОТО)
Для мероприятия Пэрис выбрала тогда очень короткое платье, которое со стороны больше было похоже на сетку. И без того откровенный наряд Пэрис дополнила «кружевными» ботильонами и шелковыми перчатками.
Теперь Хилтон похвасталась похожим образом. Длина нового платья идентична прежнему, а вот принт сменился на цветочный, оставляя прозрачную ткань в области спины. Как и любит Пэрис, наряд украшен стразами.
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Преданные поклонники оценили образ звезды и оставили множество лестных комментариев в ее адрес. «Классная», «Тебе очень идет это платье», «Какая же ты красивая!!!» - пишут они.
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