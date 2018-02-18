"Голову Сердючке оторвите". Данилко дал резкую оценку декоммунизации в столице

Артист с сарказмом ответил на вопрос журналистов.

"Голову Сердючке оторвите". Данилко дал резкую оценку декоммунизации в столице
После прямого эфира финала Национального отбора на Евровидение-2018 актер комедийного жанра Андрей Данилко, известный на украинской эстраде ярким образом поющей проводницы Верки Сердючки, высказал свое мнение о сценическом внешнем виде исполнителей.

Он вспомнил, что его фирменную звезду не раз зрители критиковали. Об этом сообщает Обозреватель.

"Называли меня и "поющий Кремль" и…", - махнул рукой Данилко.

Затем артист перевел разговор на декоммунизацию в Киеве, поскольку она, вероятно, коснется его дома в центре столицы по адресу Крещатик, 25.

"В связи с событиями в Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: "так вы и голову Сердючке тогда оторвите". После 2007 года эта звезда уже никакая не символика коммунистической партии, это голова Сердючки", - подчеркнул артист.

Напомним, на этапе Нацотбора на Евровидение-2018 Данилко нецензурно высказался в адрес фаната украинской певицы Татьяны Решетняк, известной как Tayanna, поскольку поставил под сомнение живое исполнение участницы.

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