Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Назван самый страшный фильм ужасов в истории
Испанский фильм «Уиджи: Проклятие Вероники» объявили самым страшным фильмом ужасов в истории. Об этом в пятницу, 2 марта, пишет NME.

«Уиджи — это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно», — говорится в описании картины.

Отмечается, что рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.

Хоррор появился на стриминговом сервисе Netflix 26 февраля. Пользователи сети поделились впечатлениями от просмотра в Twitter.

«Только что посмотрела "Веронику" на Netflix, и я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно», — написала @erincandy. По ее словам, она никогда больше не сможет спать.
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Однако с таким мнением согласились не все: один из юзеров отметил, что его грудной ребенок страшнее испанского хоррора.

«Уиджи: Проклятие Вероники» основан на реальных событиях. Режиссером выступил Пако Пласа. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Шоу-бізнес

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