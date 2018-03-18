Оскароносная актриса ответила на слухи об отношениях с Брэдом Питтом

Оскароносная актриса ответила на слухи об отношениях с Брэдом Питтом
Несколько лет СМИ пытаются выяснить, кто или что стало причиной расставания некогда "самой красивой пары Голливуда" - Анджелины Джоли и Брэда Питта. Бывшему мужу "миссис Смит" приписывали один роман за другим. Роль той, кто внесла ложку дегтя в сладкий союз "бранджелины", занимала как бывшая пассия Питта Дженнифер Энистон, так и принцеса Монако. Неудивительно, что даже Дженнифер Лоуренс попала в список подружек актера.

Однако Лоуренс решила расставить все точки над "И" во время телешоу "Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном".

"Нет, я встретилась с ним однажды в 2013-м, и то это было случайно. Но я как-то не спешила развенчать слухи пораньше", - иронично заметила Дженнифер.

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В ноябре американская актриса Кейт Хадсон тоже шутливо ответила тем, кто говорил о ее романе с Питтом. По ее словам, это был самый сумасшедший слух, который ей приходилось слышать.

"Я не видела его (Питта) четыре года! Но слух был так хорош, мне очень нравился. И я сказала «Хорошо, значит, у нас есть близнецы!", - сказала Кейт. скачать dle 10.2 КиноСвин


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