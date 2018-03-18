"Поймал за юбку": Оля Полякова откровенно призналась, что ее уличили в воровстве

Суперблондинка не устояла перед тюльпанами.

"Поймал за юбку": Оля Полякова откровенно призналась, что ее уличили в воровстве
Украинская певица Оля Полякова накануне 8 марта рассказала малоизвестный факт.

В интервью для телеканала ICTV она призналась, что когда-то в Виннице воровала цветы и ее поймали "на горячем".

"Воровала тюльпаны под горисполкомом в Виннице, и меня поймали, ихотели рассказать моей маме. Но я так упрашивала этого дяденьку, который поймал меня за юбку, и он не рассказал", - поделилась в интервью артистка.

Также Полякова в шутку добавила, что женщины постарше могут обойтись и без цветов, главное им найти достойную замену: "Женщины за 30-ть позволяют любить себя и без цветов, главное, чтобы были бриллианты". 

Ранее дочь Поляковой поразила сходством со звездной мамой.

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