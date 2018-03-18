Сеть растрогало видео Энрике Иглесиаса, на котором он зацеловывает свою дочь

Певец выложил трогательное видео.

Сеть растрогало видео Энрике Иглесиаса, на котором он зацеловывает свою дочь
Испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.

На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео.

"Не могу налюбоваться моим лучиком света", - прокомментировал видео исполнитель.

В ролике звездный папа нежно целует дочку Люси. Артист признается, что не может остановиться.

"Не-е-т, папочка, не целуй меня так много!" — шутит артист в ролике. 

Буквально за сутки видео набрало около трех миллионов просмотров и более 40 тысяч комментариев. 

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST

Ранее Курникова с Иглесиасом показали своих крох-двойняшек.

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