Сеть растрогало видео Энрике Иглесиаса, на котором он зацеловывает свою дочь

Певец выложил трогательное видео.
Испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.
На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео.
"Не могу налюбоваться моим лучиком света", - прокомментировал видео исполнитель.
В ролике звездный папа нежно целует дочку Люси. Артист признается, что не может остановиться.
"Не-е-т, папочка, не целуй меня так много!" — шутит артист в ролике.
Буквально за сутки видео набрало около трех миллионов просмотров и более 40 тысяч комментариев.
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST
Ранее Курникова с Иглесиасом показали своих крох-двойняшек.