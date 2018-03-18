Сеть растрогало видео Энрике Иглесиаса, на котором он зацеловывает свою дочь

Певец выложил трогательное видео.

На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео.

"Не могу налюбоваться моим лучиком света", - прокомментировал видео исполнитель.

В ролике звездный папа нежно целует дочку Люси. Артист признается, что не может остановиться.

"Не-е-т, папочка, не целуй меня так много!" — шутит артист в ролике.

Буквально за сутки видео набрало около трех миллионов просмотров и более 40 тысяч комментариев.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST

Ранее Курникова с Иглесиасом показали своих крох-двойняшек.