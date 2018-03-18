Участница группы "НеАнгелы" показала фото из "неизведанной страны"

1 / 3 Виктория Смеюха показала фото из Софии (instagram.com/vikanablack)

Украинская исполнительница посетила Софию.

Исполнительница посетила столицу государства Софию, говорится на ее странице в Instagram.

"Встречай меня неизведанная мною страна!!!... Подскажите, пожалуйста, куда поехать и что посмотреть в столице Болгарии Софии?", — подписала снимки артистка.

Ранее Виктория Смеюха сообщала, что отдыхала в Кении и вляпалась там в историю — повредила ногу, на нее наклеили несколько кусков пластыря. Узнать больше об инциденте можно здесь.