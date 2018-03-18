Американская супермодель Эмили Ратаковски вновь обнажила грудь

Эмили Ратаковски выложила очередное "голое" фото.

Американская супермодель Эмили Ратаковски вновь обнажила грудь
Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередной откровенной фотографией.

На снимке, который модель выложила на своей странице в Instagram, Ратаковски запечатлена топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Подписчики модели оценили такое пикантное фото в более чем 1,6 миллионов лайков, и тысячи комментариев, в которых отметили роскошный внешний вид Эмили.

"Просто красавица!", "Какие красивые…глаза", "Бомба", "Красивая грудь", - восхищались фанаты. 

Американская супермодель Эмили Ратаковски вновь обнажила грудь

Ранее Эмили Ратаковски снялась обнаженной для испанского глянца.

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