Американская супермодель Эмили Ратаковски вновь обнажила грудь

Эмили Ратаковски выложила очередное "голое" фото.

На снимке, который модель выложила на своей странице в Instagram, Ратаковски запечатлена топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Подписчики модели оценили такое пикантное фото в более чем 1,6 миллионов лайков, и тысячи комментариев, в которых отметили роскошный внешний вид Эмили.

"Просто красавица!", "Какие красивые…глаза", "Бомба", "Красивая грудь", - восхищались фанаты.

Ранее Эмили Ратаковски снялась обнаженной для испанского глянца.