"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса


"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

1 / 5 Анастасия Волочкова похвасталась новыми снимками (https://instagram.com/volochkova_art)

Фото российской балерины в соцсети собрали тысячи лайков.

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в столице Литвы Вильнюсе.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото. В частности, под снимком, на котором Волочкова запечатлена на улице в темное время суток, есть негативные мнения.

"На Аватара (образ из одноименного американского научно-фантастического фильма — Ред.) похожа, фотка стремная, уши как у эльфа", — отметил goodmorning250. "Поза — как всегда теперь — руки не на том месте", — считает kseniyaska4kova. "Это же надо так руки сложить!!! Захочешь придумать — не придумаешь...", — написала malinovskaia3936.

"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

Напомним, в январе Анастасия Волочкова в Интернете эмоционально отреагировала на критику от пользователей — "заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет". До этого в соцсети раскритиковали ее фото с отдыха на Мальдивах.

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