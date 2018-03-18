Дельфин выпустил жесткий политический клип, снявшись в образе Путина

Песня входит в десятый альбом "442".

Дельфин выпустил жесткий политический клип, снявшись в образе Путина
Российский музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) представил новый клип на песню "520" с грядущего альбома "442", который выйдет 23 марта.

В клипе не названо имен, однако присутствуют метафоры и аллегории. 

Например, поза Дельфина, как когда-то у Путина на обложке журнала Time, резиновая уточка – отсылка на утку Дмитрия Медведева, которая имеет собственный домик посередине пруда. Также присутствуют документальные кадры уличных протестов, и разные птицы – огромная белая сова и голуби.

Фанаты остались в восторге и от песни, и от клипа: "Музыкальный манифест. жестко и честно! и снято ох*нно атмосферно", "Наконец-то четкий бит, агрессивный речитатив и гнетущая атмосфера - с возвращением", "Дельфин-публицист... Это что-то новое. Уточка, видео протестов, телевизор, поза как когда-то у Путина на обложке журнала Time ... Крутая и понятная метафоричность. Уважение тебе, мужик!" 

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Шоу-бізнес

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