Остановите Землю: ветераны выдвигают Бузову в мэры Москвы

Одна из партий сделала неожиданное заявление.

Остановите Землю: ветераны выдвигают Бузову в мэры Москвы
Члены Партии ветеранов России удивили неожиданной кандидатурой на пост мэра Москвы. Они рассматривают  возможность выдвижения ведущей скандального телешоу "Дом-2", певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих в сентябре этого года выборах. 

Такой выбор сделан неслучайно, объясняет председатель партии Ильдар Резяпов, ведь представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют вниманием, сообщает Дни.ру.

Он надеется, что популярность девушки позволит заручиться поддержкой избирателя, тем более, он напомнил, что Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом.

"Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России.

Сама звезда от комментариев пока воздерживается, но поступление предложения не отрицает.

Ранее поклонники раскритиковали Бузову за интимное видео.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
40
Шоу-бізнес

Схожі публікації

4-03-2018, 00:41
"Как на горшке": Ольгу Бузову раскритиковали за неудачное фото
20-02-2018, 16:21
"На транса похожа": Ольгу Бузову снова раскритиковали за внешний вид
14-02-2018, 15:00
"Почему еще не голая?": Ольгу Бузову за фото ее попы раскритиковали фанаты
12-09-2017, 00:11
Дмитрий Гудков подтвердил намерение выдвигаться от "Яблока" на пост мэра Москвы
13-05-2017, 22:44
ПАРНАС определится с участием в выборах президента к октябрю
15-01-2017, 04:00
Поклонники обозвали Ольгу Бузову вульгарной
14-11-2016, 12:22
Партия Меркель поддержала кандидатуру Штайнмайера на пост президента ФРГ
22-10-2016, 22:55
Немецкие "зеленые" назвали претендентов в кандидаты на пост канцлера
10-09-2016, 15:33
"Гражданская платформа" отозвала иск к партии ПАРНАС

СТРІЧКА НОВИН

14.03.18
Иван Дорн неожиданно запел на украинском
14.03.18
"Аве, Голос!": в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны"
14.03.18
Melovin рассказал, почему свои песни никогда не переведет на украинский язык
14.03.18
"Цветочная фея": Катя Осадчая в "волшебном" платье восхитила фанатов
14.03.18
"В нем только снег отгребать": фанаты раскритиковали наряд Наташи Королевой
14.03.18
Надя Дорофеева заинтриговала фанатов снимком с участником "Евровидения"
14.03.18
Остановите Землю: ветераны выдвигают Бузову в мэры Москвы
14.03.18
Дельфин выпустил жесткий политический клип, снявшись в образе Путина
14.03.18
"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса
14.03.18
"Без белья?": Настя Каменских взволновала поклонников новым фото
14.03.18
Беременная Джамала презентовала яркий клип на новую песню
14.03.18
"Супер секси": Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте и сделала смелое обещание
14.03.18
Польская порноактриса похвасталась обнаженным телом
14.03.18
Анджелину Джоли заметили с новым бойфрендом: фото
14.03.18
"А с упавшими доходами людей так может?": Порошенко поднял военному упавшую шапку
14.03.18
Луценко рассказал, какие "кары" ожидают Савченко, если она не придет на допрос в СБУ
14.03.18
В России приписали Мэй оскорбление Лаврова. Захарова, не разбираясь, закатила скандал
14.03.18
Савченко рассказала о возвращении в Киев
14.03.18
Трамп перекраивает ведомства США под себя. Это хорошая новость для властей Украины
14.03.18
В Раде заявили, что Меркель поможет Украине заблокировать строительство "Северного потока-2"
14.03.18
Обнародованы детали жуткой резни в Павлограде: школьник зверски убил 4-летнего малыша и его отца
14.03.18
Кражи и смертельное ДТП. В Днепре задержаны три злоумышленника, фото
14.03.18
Покушение на правоохранителя, разбой. На Киевщине задержан россиянин-беглец, фото
14.03.18
Жестокое убийство пяти людей, каннибализм. В Горловке задержан возможный душегуб
14.03.18
В Одессе мужчина устроил пальбу из окна по прохожим: фото, видео
14.03.18
Много ножевых ранений. На Киевщине у детсада убили бизнесвумен
14.03.18
В Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террорист
14.03.18
АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы
14.03.18
В Донецкой области найден мертвый мужчина в военной форм
14.03.18
В Харькове осквернили памятник УПА: подробности происшествия
14.03.18
Телеканал «Украина» празднует юбилей
14.03.18
На Меркель пытались напасть на выходе из Бундестага
14.03.18
Россия стала запретной территорией для украинского спорта
14.03.18
Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров
14.03.18
В Верховный суд Нью-Йорка доставили подозрительную посылку с белым порошком
14.03.18
Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США
14.03.18
Конфликт между Великобританией и Россией: обстановка накаляется
14.03.18
Тиллерсон оценил политику США на Корейском полуострове
14.03.18
Тиллерсон на прощание предупредил о российской опасности
14.03.18
Скончался Стивен Хокинг: главные достижения физика-теоретика
14.03.18
Меркель переизбрали канцлером Германии
14.03.18
В Нацбанке Польши спрогнозировали, сколько украинцев будут приезжать в страну на работу
14.03.18
Оппозиции, которая могла бы повлиять на ситуацию с Крымом и Донбассом, в России нет - журналист
14.03.18
The Independent: Великобритания объявит России экономическую войну
14.03.18
В Нацбанке назвали дату прекращение выпуска мелких монет
14.03.18
В Нацбанке показали новые монеты, которые заменят ряд купюр: фото
Всі новини
Наверх