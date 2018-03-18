Остановите Землю: ветераны выдвигают Бузову в мэры Москвы

Одна из партий сделала неожиданное заявление.

Такой выбор сделан неслучайно, объясняет председатель партии Ильдар Резяпов, ведь представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют вниманием, сообщает Дни.ру.

Он надеется, что популярность девушки позволит заручиться поддержкой избирателя, тем более, он напомнил, что Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом.

"Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России.

Сама звезда от комментариев пока воздерживается, но поступление предложения не отрицает.

Ранее поклонники раскритиковали Бузову за интимное видео.