"Цветочная фея": Катя Осадчая в "волшебном" платье восхитила фанатов

Ведущая предстала в цветочном наряде.

"Цветочная фея": Катя Осадчая в "волшебном" платье восхитила фанатов
Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала поклонников по-настоящему летним фото.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком с Национального ботанического сада им. Н. Гришко в Киеве. На фото Осадчая предстала в воздушном цветастом платье в пол от украинского бренда NAVRO. На сайте подобные наряды стоят от 20 тысяч гривен.

Подписчики тут же принялись расхваливать наряд ведущей.

"Это не Платье, это мечта, сказка и волшебство!!!!! Конечно, на красивой девушке", "Необыкновенно красивая, женственная!", "Цветочная фея", "Какое платье! Глаз не оторвать", "Катя похожа на фею в сказочном лесу", - восхищались подписчики. 

"Цветочная фея": Катя Осадчая в "волшебном" платье восхитила фанатов

Ранее Осадчая и Горбунов провели уикэнд в Турции.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
40
Шоу-бізнес

Схожі публікації

4-03-2018, 00:41
Черные туфли и блестящее платье: Катя Осадчая предстала в сияющем образе
27-03-2017, 14:33
Катя Осадчая показала стройные ножки
27-02-2017, 09:22
Катя Осадчая порадовала своих поклонников новым снимком (ФОТО)
19-12-2016, 17:00
Катя Осадчая превратилась в новогоднюю елку (фото)
4-12-2016, 08:22
Беременная Катя Осадчая появилась на публике в помятом наряде
3-12-2016, 17:45
Беременная Катя Осадчая появилась на публике в помятом платье
6-11-2016, 05:11
Катя Осадчая покрасовалась в платье с пикантным декольте
5-11-2016, 14:33
Катя Осадчая покрасовалась в платье с откровенным декольте
17-10-2016, 23:44
Катя Осадчая поделилась детским снимком (ФОТО)

СТРІЧКА НОВИН

14.03.18
Иван Дорн неожиданно запел на украинском
14.03.18
"Аве, Голос!": в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны"
14.03.18
Melovin рассказал, почему свои песни никогда не переведет на украинский язык
14.03.18
"Цветочная фея": Катя Осадчая в "волшебном" платье восхитила фанатов
14.03.18
"В нем только снег отгребать": фанаты раскритиковали наряд Наташи Королевой
14.03.18
Надя Дорофеева заинтриговала фанатов снимком с участником "Евровидения"
14.03.18
Остановите Землю: ветераны выдвигают Бузову в мэры Москвы
14.03.18
Дельфин выпустил жесткий политический клип, снявшись в образе Путина
14.03.18
"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса
14.03.18
"Без белья?": Настя Каменских взволновала поклонников новым фото
14.03.18
Беременная Джамала презентовала яркий клип на новую песню
14.03.18
"Супер секси": Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте и сделала смелое обещание
14.03.18
Польская порноактриса похвасталась обнаженным телом
14.03.18
Анджелину Джоли заметили с новым бойфрендом: фото
14.03.18
"А с упавшими доходами людей так может?": Порошенко поднял военному упавшую шапку
14.03.18
Луценко рассказал, какие "кары" ожидают Савченко, если она не придет на допрос в СБУ
14.03.18
В России приписали Мэй оскорбление Лаврова. Захарова, не разбираясь, закатила скандал
14.03.18
Савченко рассказала о возвращении в Киев
14.03.18
Трамп перекраивает ведомства США под себя. Это хорошая новость для властей Украины
14.03.18
В Раде заявили, что Меркель поможет Украине заблокировать строительство "Северного потока-2"
14.03.18
Обнародованы детали жуткой резни в Павлограде: школьник зверски убил 4-летнего малыша и его отца
14.03.18
Кражи и смертельное ДТП. В Днепре задержаны три злоумышленника, фото
14.03.18
Покушение на правоохранителя, разбой. На Киевщине задержан россиянин-беглец, фото
14.03.18
Жестокое убийство пяти людей, каннибализм. В Горловке задержан возможный душегуб
14.03.18
В Одессе мужчина устроил пальбу из окна по прохожим: фото, видео
14.03.18
Много ножевых ранений. На Киевщине у детсада убили бизнесвумен
14.03.18
В Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террорист
14.03.18
АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы
14.03.18
В Донецкой области найден мертвый мужчина в военной форм
14.03.18
В Харькове осквернили памятник УПА: подробности происшествия
14.03.18
Телеканал «Украина» празднует юбилей
14.03.18
На Меркель пытались напасть на выходе из Бундестага
14.03.18
Россия стала запретной территорией для украинского спорта
14.03.18
Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров
14.03.18
В Верховный суд Нью-Йорка доставили подозрительную посылку с белым порошком
14.03.18
Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США
14.03.18
Конфликт между Великобританией и Россией: обстановка накаляется
14.03.18
Тиллерсон оценил политику США на Корейском полуострове
14.03.18
Тиллерсон на прощание предупредил о российской опасности
14.03.18
Скончался Стивен Хокинг: главные достижения физика-теоретика
14.03.18
Меркель переизбрали канцлером Германии
14.03.18
В Нацбанке Польши спрогнозировали, сколько украинцев будут приезжать в страну на работу
14.03.18
Оппозиции, которая могла бы повлиять на ситуацию с Крымом и Донбассом, в России нет - журналист
14.03.18
The Independent: Великобритания объявит России экономическую войну
14.03.18
В Нацбанке назвали дату прекращение выпуска мелких монет
14.03.18
В Нацбанке показали новые монеты, которые заменят ряд купюр: фото
Всі новини
Наверх