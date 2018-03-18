Melovin рассказал, почему свои песни никогда не переведет на украинский язык

Артист не любит переводить свои песни.

Melovin рассказал, почему свои песни никогда не переведет на украинский язык
Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin поделился, что не хочет переводить свои песни на английском языке на украинский язык.

По мнению артиста, версия его песни "Wonder", с которой он участвовал в Нацотборе 2017 года, на украинском языке – это "кошмар" и "ужас", об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

"У меня есть песни, которые были написаны на украинском языке, и одна из них – "Шлях", - я сажусь в такси и постоянно слушаю эту песню. Есть в альбоме песня "Світ в полоні" на украинском языке…я не пишу специально, я пишу так, когда вот что-то происходит у меня в жизни. Я не люблю переводить песни, для меня это какой-то стресс, как для музыканта, который написал это", – рассказал певец.

Melovin добавил, что для него песня, написанная на английском, должна звучать на английском языке, и ни на каком другом.

"Мы пробовали переводить "Wonder" (на украинский – ред.), было несколько вариантов, мы даже просили фанов помочь, если есть какие-то идеи. Мы перевели это, посмотрели, я записал даже демку (демо-версия)…ее вообще нигде нет, это было плохо", - отметил Melovin.

Певец пытался перевести же слово "wonder" на украинский язык, но не нашел подходящих аналогов, и забросил это дело.

Он отметил, что очень тяжело найти в Украине специалистов, которые правильно могли бы написать текст песни на английском.

"Проблема у нас – это то, что ты читаешь английский текст и понимаешь: вот это писал наш человек…все слишком "в лоб", - считает Melovin.

Поэтому ему англоязычные тексты для песен пишет житель Нью-Йорка Майк Раялз (Mike Ryals). В частности, писатель является автором текста для песни "Under The Ladder".

"Нашлись через знакомых, случайно, у меня вообще в жизни все случайно. Я предложил попробовать что-то написать, я тогда искал автора текста для "Wonder" – это была первая песня на английском языке. И очень много людей в Украине писали текст, сбрасывали нам…" – рассказал певец.

Ранее Melovin рассказал о Евровидении-2018 и почему заговорил на украинском.

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