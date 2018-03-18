"Аве, Голос!": в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны"

Иллюстратор изобразил тренеров во время римской эпохи.

"Аве, Голос!": в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны"
Украинский иллюстратор Михаил Дунаковский нарисовал карикатуру на тренеров "Голоса страны" Потапа, Джамалу, Тину Кароль и Сергея Бабкина в стиле римской эпохи.

Своим творением поделился на своей странице в Instagram. Потапу понравилась карикатура, и он тоже выставил ее на своей странице в соцсети, где она набрала популярность, и собрала 20 тысяч лайков – это на порядок больше, чем обычно собирают фото знаменитости.

Фанаты остались в восторге от карикатуры и подметили, что автор очень точно изобразил звезд.

"Бл* я так не ржал с того момента как Потап стал лысым ахахахахахахахахахаха", "С Сергея сделали торчка с подъезда", "Ахахахаха, круть", "О да. Тина - Королева. Потап - король", "Бабкин прям очень точно подмечен", "Как перестать смеяться? Гениально", "Тина кокетка-конфетка, Джамала в таком положении, когда заложник настроения", - восхищались карикатурой фанаты. 

"Аве, Голос!": в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны"

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