Мастерство перевоплощения: новый образ Николь Кидман удивил общественность (ФОТО)
Недавно общественность рассматривала изящный выход Николь на красной дорожке кинопремии «Оскар», а сегодня наблюдает удивительное преображение актрисы. На днях Кидман была замечена на съемках фильма «Щегол» в Нью-Йорке. Благодаря парику и пластическому гриму, с первого взгляда в этой женщине сложно узнать Николь.
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Премьера фильма «Щегол» состоится в октябре 2019 года, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что эта роль (Николь сыграет мадам Барбур, опекуншу главного героя) не будет похожа на предыдущие амплуа актрисы.
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