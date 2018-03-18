Мастерство перевоплощения: новый образ Николь Кидман удивил общественность (ФОТО)

Новый имидж: голливудская актриса Николь Кидман изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Николь Кидман испортила себе лицо (ФОТО)

Николь Кидман стала актрисой года

Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела

Николь Кидман вынула импланты из груди — СМИ

Николь Кидман в пятый раз станет мамой (ФОТО)