В Конгрессе США состоялась премьера украинской ленты "Киборги"

Фильм "Киборги", который показывает судьбы защитников Донецкого аэропорта, 14 марта показали в американском Конгрессе.
Во время премьерного показа в американском Конгрессе выступил и режиссер Ахтем Сейтаблаев, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что 14 марта - это День украинского добровольца, что является символичным и важным для премьеры его фильма в США.
"Наша цель - рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру - верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", - отметил Сейтаблаев.
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По его словам, в "Киборгах" он также хотел показать, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".
Как рассказала продюсер ленты Иванна Дядюра, зрители из западных стран должны увидеть, что события на Донбассе является "цивилизационным выбором Украины", а не гражданской войной, как любят рассказывать кремлевские пропагандисты.