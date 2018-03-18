Известная украинская телеведущая рассказала о своем новом возлюбленном
Параллельно в СМИ появилась информация, что Тодоренко встречается с Владом Топаловым, однако телеведущая опровергла эти сообщения.
Накануне украинская ведущая рассказала о своем новом избраннике.
Читайте также: Рок-группа The Cranberries выпустит последний альбом, невзирая на смерть вокалистки
“Он актер, певец, телеведущий, у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу”, — призналась Тодоренко. Она также добавила, что она и ее бойфренд уже живут вместе, но отказалась называть его имя.
0
25