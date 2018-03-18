Известная украинская телеведущая рассказала о своем новом возлюбленном

Известная украинская телеведущая рассказала о своем новом возлюбленном
В начале этого года в интервью журналу StarHit Регина Тодоренко рассказала, что нашла новую любовь. "В минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля “Заложи жену в ломбард“ Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь", — поделилась Регина.
Параллельно в СМИ появилась информация, что Тодоренко встречается с Владом Топаловым, однако телеведущая опровергла эти сообщения.
Накануне украинская ведущая рассказала о своем новом избраннике.

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“Он актер, певец, телеведущий, у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу”, — призналась Тодоренко. Она также добавила, что она и ее бойфренд уже живут вместе, но отказалась называть его имя. скачать dle 10.2 КиноСвин


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