Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым

Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Создатели сериала объявили, что в заключительном сезоне шоу многие любимые герои погибнут.

Эту информацию также подтвердила Мэйси Ульямс, исполнившая роль Арьи Старк. Актриса намекнула, что ее героиня также может умереть.

Также стало известно, что невеста Кита Харингтона, которого чаще называют Джоном Сноу, актриса Роуз Лесли даже выгнала возлюбленного из дома, когда он начал в ее присутствии читать сценарий нового сезона.

Свой поступок Роуз объяснила тем, что не хочет узнать раньше времени подробности сюжетов. По ее словам, Кит замирает каждый раз, когда в сценарии "убивают" очередного героя.

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Напомним, что первый сезон зрители увидели в 2011 году, а выход восьмого сезона, который станет финальным, запланирован на 2019 год. скачать dle 10.2 КиноСвин


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Шоу-бізнес

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