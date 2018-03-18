Голливудский актер Николас Кейдж получил “роль своей мечты”
Его мечта сбылась только частично, поскольку перед зрителями появится анимационный Супермен, которого и озвучит Николас Кейдж. Он озвучит персонажа в мультфильме "Юные Титаны, Вперёд!".
Анимационный фильм основан на одноимённом сериале. По сюжету, герои отправляются в Голливуд, чтобы заявить о себе и получить главные роли в фильмах. Однако их планы нарушает злодей, который мечтает захватить Землю.
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Среди актёров, которые также будут принимать участие в озвучивании картины, появятся Кристен Белл и Скотт Менвилл. Режиссёрами выступают Аарон Хорват и Питер Рида Михаил. Премьера анимационной картины намечена на 26 июля.
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