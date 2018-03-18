Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)

Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)
Теперь, когда «Золотой глобус» и «Оскар» позади, Анджелина Джоли может хорошенько отдохнуть в компании своих детей. Что она, собственно, и сделала. На днях голливудскую диву вместе с дочерями Захарой и Вивьен сфотографировали во время шопинга. Энджи несла в руках поддон с напитками, а ее дети – большие пакеты с покупками.

Для прогулки с дочерями актриса выбрала деловой образ: бежевое классическое пальто и замшевые сапоги на каблуке. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и серой сумкой.

Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)

Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)

Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)

Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)


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В Сети ходят слухи, что Анджелина Джоли и Брэд Питт отложили свой бракоразводный процесс на целый год, так что экс-влюбленные официально еще женаты. Ранее инсайдер говорил, что актеры никак не могут прийти к компромиссу в вопросах распределения активов и воспитания детей, которых у пары шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен. скачать dle 10.2 КиноСвин


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