Мошенники используют фото похудевшей Могилевской в корыстных целях

Артистка предупредила своих фанатов, что она не рекламирует таблетки для похудения.

Мошенники используют фото похудевшей Могилевской в корыстных целях
Фотографии постройневшей украинской певицы Натальи Могилевской незаконно стали использовать мошенники для рекламы своей продукции.

Артистка на странице в Facebook отметила, что она не рекламирует никакие препараты для похудения, и любое упоминание ее имени или использование фото – обман.

"Друзья, Наталья Могилевская не рекламирует никакие средства для похудения!  Информация о каких-либо таблетках, порошках и прочем является обманом и надувательством! Будьте бдительны", - написано в сообщении.

Также артистка выложила фото, чтобы продемонстрировать, как выглядит нечестная реклама. Мошенники в фоторедакторе создали коллаж из двух фото: на первом певица якобы "до" похудения. Однако, заметно, что лицо артистки просто "прифотошопили" к чужому телу. На фото "после" мошенники использовали уже реальный снимок Могилевской. 

Ранее зона декольте Могилевской взбудоражила ее фанатов.

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Шоу-бізнес

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