"Заставил раздеться на сцене": экс-солистка "Ленинграда" обвинила Шнурова в психологическом насилии

Лидер группы убедил певицу обнажиться перед толпой.

"Заставил раздеться на сцене": экс-солистка "Ленинграда" обвинила Шнурова в психологическом насилии
Бывшая солистка российской группы "Ленинград" Алиса Вокс призналась, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставил ее раздеться во время концерта на сцене.

По словам певицы, Шнуров заставлял ее "исполнять унизительные сценографические постановки" на концертах, об этом Вокс рассказала в интервью журналу Cosmopolitan.

Она также рассказала о своем самом ужасном воспоминании, которое связано с 2014 годом. По словам Вокс, тогда шел процесс принятия закона о запрете мата, и Шнуров был в панике и не нашёл ничего лучшего, чем раздеть ее на сцене. 

"Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", - рассказала певица.

Девушка разделась на концерте во время исполнения песни "Любит наш народ". Она отметила, что этот случай преследует ее до сих пор.

"С тех пор моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой. К тому же, как оказалось, жертва эта была совершенно напрасной, поскольку Сергея этот закон не коснулся", - призналась артистка. 

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