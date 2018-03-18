Помогла пережить развод и затянула в мистический культ: Брэд Питт нашел утешение с Деми Мур - СМИ

Актер увлекся Каббалой.

Она посоветовала Питту заинтересоваться Каббалой – это мистическое средневековое учение в иудаизме, проповедовавшее поиск основы всех вещей в цифрах и буквах древнееврейского алфавита, и на этой почве у них возникло увлечение друг другом, сообщил интернет-порталу RadarOnline инсайдер.

"Брэд искал что-то, чтобы поднять настроение. Деми предположила, что Каббала может стать решением. Деми обратилась к Брэду и потянула его на приватные занятия йогой, чтобы помочь ему оставаться трезвым и помочь отправить энергию во что-то полезное. Они были друзьями на протяжении десятилетий. Но теперь между ними появилась связь, с которой они никогда раньше не сталкивались", - рассказал источник.

Инсайдер также подчеркнул, что на протяжении многих лет не было секретом то, что Мур без ума от Брэда.

"Она очень любит их встречи - и теперь, когда он свободен, ее мечты могут сбыться! " – заключил источник.

По словам инсайдера, Питта действительно заинтересовала Каббала - он учится и смотрит различные обучающие видео, а также носит рюкзак, полный священных текстов.

Ранее стало известно, почему Брэд Питт после расставания с женой на год отказался от секса.