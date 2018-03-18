Monatik неожиданно свалился со сцены во время концерта в Минске

Певец увлекся танцами и не заметил препятствия.

Monatik неожиданно свалился со сцены во время концерта в Минске
Украинский певец и тренер проекта "Голос. Дети" Monatik неожиданно упал со сцены во время концерта в Минске. Артист активно танцевал, подошел к краю сцены и провалил свою ногу в отверстие.

Судя по всему, артист умеет смеяться над собой, ведь он сам на странице в Instagram опубликовал это видео с хештегами #упали в любовь, #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.

"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал видео Monatik. 

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) Мар 15, 2018 в 12:18 PDT

Ранее Monatik снялся в рекламе российского оператора.

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