Monatik неожиданно свалился со сцены во время концерта в Минске

Певец увлекся танцами и не заметил препятствия.

Судя по всему, артист умеет смеяться над собой, ведь он сам на странице в Instagram опубликовал это видео с хештегами #упали в любовь, #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.

"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал видео Monatik.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) Мар 15, 2018 в 12:18 PDT

Ранее Monatik снялся в рекламе российского оператора.