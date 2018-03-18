"Восхищение и благодарность". Знаменитые артисты оценили украинскую балетную школу

Украинская школа достаточно самодостаточна, отметила Екатерина Кухар.

"Восхищение и благодарность". Знаменитые артисты оценили украинскую балетную школу
Украинскую балетную школу уважают во всем мире, а ее выпускники занимают ведущие позиции во многих странах мира, заявил премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов во время чата в "Главреде", в котором он принимал участием вместе с прима-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар.

Артисты отметили, что украинская школа достаточно самодостаточна, насыщена техническими элементами и очень насыщена душевным и эмоциональным танцем.

"Мы недавно танцевали в Сиэтле, где очень востребована труппа Баланчина. Мы возили спектакль "Дон Кихот". Зрители пришли к нам после спектакля, выражали восхищение и благодарность за столь эмоциональные танцы. Сказали, что в последний раз такое видели лет 20 назад. Еще одно подтверждение тому... Будучи во Франции, мы ездили в Парижскую консерваторию, где я давала мастер-классы. В планах у нас еще одна неделя там, где мы снова будем давать мастер-классы. После Сержа Лифаря это впервые, потому что французская школа очень закрытая и не впускает туда представителей других школ", — заявила Кухар.

Она добавила, что Украина — это та страна, в которой сохранился настоящий классический балет.

"Но, конечно же, искусство балета и танца идет вперед, и нужно, сохраняя классическое наследие, привлекать новых современных хореографов со всего мира, чтобы украинский зритель мог ознакомиться с развитием балетного искусства ХХІ столетия", — подчеркнула прима-балериной Национальной оперы.

Напомним, ранее Стоянов и Кухар признались, почему не уехали работать заграницу, воспользовавшись многочисленными предложениями.

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Шоу-бізнес

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