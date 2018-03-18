Трио с сыном Повалий ошеломило блестящим выступлением на "Голосе страны": видео

Исполнители одержали победу в вокальном поединке.

Трио с сыном Повалий ошеломило блестящим выступлением на "Голосе страны": видео
Трио "Nude voices", в котором поет Денис Повалий, вызвало восторг своим номером у судей и зрителей шоу "Голос страны" на телеканале 1+1.

На сцене они соперничали с вокалисткой Елизаветой Байрак. Видео опубликовано в Youtube.

Звездные тренеры сошлись во вменении, что, на данный момент, это лучшее выступление батлов восьмого сезона проекта.

Тренер трио Тина Кароль оценила микс из трех песен: Dua Lipa – "New Rules", Rihanna – "Work" и Onuka – "Vidlik". Певица оставила вокалистов в своей команде для дальнейшего участия в шоу.

Напомним, украинский иллюстратор Михаил Дунаковский нарисовал карикатуру на тренеров "Голоса страны" Потапа, Джамалу, Тину Кароль и Сергея Бабкина в стиле римской эпохи.

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