Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото

Певица сняла свой новый клип в Латинской Америке.

Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото
Украинская певица Маша Собко вернулась с Кубы, где снимала свой новый клип на песню "Пойдем со мной".

В Instagram исполнительница опубликовала фото, которые остались за кадром.

Собко предстала перед поклонниками в обворожительном голубом бикини, которое удачно подчеркивало оливковый загар певицы.

У подписчиков появилась возможность рассмотреть стройную фигуру украинской красавицы. Она также показала фанатам знойный кадр со съемок клипа, где она запечатлена в танце с темнокожим кубинцем.

Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото

Напомним, ранее бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась очередным фото в купальнике с отдыха в Дубаи.

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