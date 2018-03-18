В клипе певца Ivan Navi сексапильно станцевали обнаженные модели: видео

Исполнитель презентовал новую композицию "Сказочно".

В клипе певца Ivan Navi сексапильно станцевали обнаженные модели: видео
Украинский вокалист Ivan Navi снял клип на свой новый музыкальный трек "Сказочно".

Главные роли в откровенном ролике исполнили 12 девушек. Видео опубликовано в Youtube.

Центральной героиней видео стала участница популярного проекта "Топ-модель по-украински" Елена Феофанова. Она и другие модели в клипе снимаются практическими обнаженными. Текст песни появляется у них на теле, когда девушки сексуально двигаются в такт музыке.

Пикантные части тела красавиц очень часто в клипе демонстрируются крупным планом. Поэтому авторы поставили возрастное ограничение на просмотр видео.

Как ранее сообщалось, украинский рэп-музыкант Ярмак презентовал новый клип на композицию "Гни свою линию". Работу он посвятил чемпиону Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жану Беленюку.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
36
Шоу-бізнес

Схожі публікації

7-03-2018, 00:01
MamaRika разделась в новом ярком клипе
2-03-2018, 07:41
Пономарев снял в новом танцевальном клипе российскую актрису, опубликовано видео
16-12-2017, 03:20
В новом клипе Лорак заметили плагиат, опубликовано видео
5-09-2017, 17:22
"Ленинград" презентовал новый клип про водку с известными питерцами
27-07-2017, 23:55
Макс Барских весь в розовом презентовал клип
18-03-2017, 17:22
Ivan NAVI снял видео, которое расплывается на глазах
7-01-2017, 12:22
В канун Рождества певец NAVI отдал поклонникам самое ценное (видео)
5-12-2016, 14:22
«Время и Стекло» станцевали в новом клипе (ВИДЕО)
29-11-2016, 11:00
Олег Винник спародировал Челентано в новом клипе

СТРІЧКА НОВИН

19.03.18
Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)
19.03.18
Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте
19.03.18
"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии
19.03.18
Дима Билан прилетел на голосование на самолете: "Потратил собственные средства и не жалею"
19.03.18
Бузова, Киркоров, Пугачева с Галкиным и Депардье. Российские знаменитости пришли на выборы: фото
19.03.18
Главная звезда сериала "Сваты" попал в больницу
19.03.18
В клипе певца Ivan Navi сексапильно станцевали обнаженные модели: видео
19.03.18
Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото
19.03.18
Трио с сыном Повалий ошеломило блестящим выступлением на "Голосе страны": видео
19.03.18
"Восхищение и благодарность". Знаменитые артисты оценили украинскую балетную школу
19.03.18
"Шок". Выступление Зианджы произвело фурор на шоу "Голос страны": видео
19.03.18
Анджелина Джоли рассказала, что в человеке самое сексуальное
19.03.18
"Выглядит, как портовая шл*ха": Анастасия Волочкова разозлила фанатов сменой имиджа
19.03.18
Австралийская модель похвасталась пышной грудью в купальнике, фото
19.03.18
Суд арестовал счета и имущество украинской экс-жены Джигарханяна, ей грозит тюрьма
19.03.18
Близкая подруга Олега Табакова назвала настоящую причину смерти актера
19.03.18
Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и посоветовал спилить Останкинскую башню
19.03.18
Ученые пояснили, как компьютерные игры влияют на уровень агрессии человека
19.03.18
Гипертоникам приготовиться: Украину накрывает магнитная буря
19.03.18
Меган Маркл оказалась в центре секс-скандала: хакеры слили в Сеть пикантное видео 18+
19.03.18
Не забыли? Какого числа переход на летнее время и как успеть на транспорт по новому времени
19.03.18
"Мечтал прибрать Крым к рукам еще в прошлой жизни": астролог рассказал об инкарнации Путина
19.03.18
Самоубийство летчика АТО Волошина: опубликована последняя переписка погибшего
19.03.18
На Волыни мужчина на внедорожнике напал на пограничников: фото
19.03.18
В Британии полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона: фото
19.03.18
Путин поделился планами о возможном участии в выборах президента России в 2030 году
19.03.18
Выборы в России 2018: результаты голосования. Обновляется
19.03.18
В Центризбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах
19.03.18
Климкин призвал ЕС вводить санкции против работающего на Кремль экс-канцлера ФРГ
19.03.18
"Не слышал, чтобы она кричала". Убийца многодетной матери на Киевщине дал показания в суде
19.03.18
Жестокое убийство на Киевщине. Подозреваемая расплакалась в суде, а адвокатам порезали шины авто
19.03.18
На Буковине в снегу обнаружено тело замерзшего экс-депутата
19.03.18
Насколько вырастут цены в Украине из-за замены купюр на монеты
19.03.18
Вице-премьер по соцполитике пояснил маленький размер пенсий украинцев
18.03.18
Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии
18.03.18
РФ пожаловалась на Украину в ООН и ОБСЕ. Россию игнорируют
18.03.18
Яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории — посол России в ЕС
18.03.18
Выборы в России: в аннексированном Крыму за участие в голосовании дают медали
18.03.18
Российский ЦИК подвергся атаке хакеров из 15 стран мира
18.03.18
"Запугивание и провокации". Захарова возмутилась из-за препятствования голосованию россиян в Украине
18.03.18
В ОБСЕ прокомментировали недопуск граждан РФ на выборы в Украине
18.03.18
"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии
18.03.18
Ердоган заявив про взяття сирійського Африна | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Кожен 20-й українець може залишитися без пенсії | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
ЦВК Росії повідомив про відображеної DDoS-атаці
18.03.18
В Україні росіян не пускають голосувати на виборах президента РФ
Всі новини
Наверх