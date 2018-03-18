Главная звезда сериала "Сваты" попал в больницу

Организаторы концертов заявляют об отмене спектаклей с его участием.

Главная звезда сериала "Сваты" попал в больницу
Известный российский актер театра и кино Федор Добронравов госпитализирован в России.

Информацию о проблемах 56-летнего актера со здоровьем распространила его представитель Ирина Сойкина. Об этом сообщает Пятый канал.

Причину плохого самочувствия Добронравова агент не называет, однако уточняет, что актер уже пошел на поправку.

Сообщается, что в Светлогорске 18 марта отменили спектакль "Чудики", в котором Добронравов играет одну из ключевых ролей.

Напомним, ранее Добронравов говорил о создании седьмого сезона сериала "Сваты", который СБУ запретила демонстрировать на территории Украины.

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