Главная звезда сериала "Сваты" попал в больницу

Организаторы концертов заявляют об отмене спектаклей с его участием.

Информацию о проблемах 56-летнего актера со здоровьем распространила его представитель Ирина Сойкина. Об этом сообщает Пятый канал.

Причину плохого самочувствия Добронравова агент не называет, однако уточняет, что актер уже пошел на поправку.

Сообщается, что в Светлогорске 18 марта отменили спектакль "Чудики", в котором Добронравов играет одну из ключевых ролей.

Напомним, ранее Добронравов говорил о создании седьмого сезона сериала "Сваты", который СБУ запретила демонстрировать на территории Украины.