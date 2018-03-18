"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии


"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

1 / 5 (Instagram)

Фотосет для подруги сделала одногруппница Александры Алина Канюка.

Ведущая спортивной программы "ПроФутбол" на канале 2+2 Александра Лобода похвасталась на своей странице в Intagram новой фотосессией.

Фотосет для подруги сделала одногруппница Александры Алина Канюка.

"Вот не просто встречаются люди нам в жизни. Так сидели за соседними партами в университете, писали конспекты по высшей математике и не подозревали, что через 7 лет встретимся мы два таких дипломированных финансиста и сделаем что-то невероятное, креативное и творческое", – подписала снимки журналистка.

Фото вызвали бурную реакцию у поклонников девушки: не стесняясь в эпитетах, они восхищаются красотой Лободы. Среди комментариев: "Круто! И не узнать сразу", "Секси", Огонь", "Звезда" и другие.

Впрочем, кое-то сумел разглядеть на фото и интимные части тела телеведущей.

Ранее "Главред" публиковал фото Mamasita – тренера по тверку, которая живет и работает в Киеве. Ее главная "фишка" - фото и видео тверка, причем последнее гипнотизирует по-настоящему. 

Также звездой Instagram можно считать грудастую модель Playboy Хлою Терае. Ее первый успех – это приглашение на празднование 10-летия Playboy Мексика, где ей довелось выпрыгнуть из праздничного торта, чтобы порадовать зрителей. 

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
35
Шоу-бізнес

Схожі публікації

8-03-2018, 00:42
Сексуальная Даша Астафьева поделилась снимками с откровенной фотосессии
26-02-2018, 19:21
Американская модель Кендал Дженнер позировала обнаженной для украинского фотографа
24-02-2018, 07:21
"Шикарные формы": сексуальная Алина Гросу посветила грудью на сьемках нового клипа
23-02-2018, 05:20
Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сделала обнаженное селфи
20-02-2018, 04:40
Американская модель-пышка похвасталась сексуальными фото в купальнике
5-02-2018, 14:40
Украинская модель обнажила грудь на показе в Киеве
4-11-2017, 01:00
Светлана Лобода поделилась снимком из семейного архива (ФОТО)
22-01-2017, 07:55
Лобода похвасталась стройной фигурой в пикантном наряде (ФОТО)
10-09-2016, 22:33
Накануне своего 52-летия Моника Белуччи снялась в откровенной фотосессии (ФОТО)

СТРІЧКА НОВИН

19.03.18
Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)
19.03.18
Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте
19.03.18
"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии
19.03.18
Дима Билан прилетел на голосование на самолете: "Потратил собственные средства и не жалею"
19.03.18
Бузова, Киркоров, Пугачева с Галкиным и Депардье. Российские знаменитости пришли на выборы: фото
19.03.18
Главная звезда сериала "Сваты" попал в больницу
19.03.18
В клипе певца Ivan Navi сексапильно станцевали обнаженные модели: видео
19.03.18
Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото
19.03.18
Трио с сыном Повалий ошеломило блестящим выступлением на "Голосе страны": видео
19.03.18
"Восхищение и благодарность". Знаменитые артисты оценили украинскую балетную школу
19.03.18
"Шок". Выступление Зианджы произвело фурор на шоу "Голос страны": видео
19.03.18
Анджелина Джоли рассказала, что в человеке самое сексуальное
19.03.18
"Выглядит, как портовая шл*ха": Анастасия Волочкова разозлила фанатов сменой имиджа
19.03.18
Австралийская модель похвасталась пышной грудью в купальнике, фото
19.03.18
Суд арестовал счета и имущество украинской экс-жены Джигарханяна, ей грозит тюрьма
19.03.18
Близкая подруга Олега Табакова назвала настоящую причину смерти актера
19.03.18
Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и посоветовал спилить Останкинскую башню
19.03.18
Ученые пояснили, как компьютерные игры влияют на уровень агрессии человека
19.03.18
Гипертоникам приготовиться: Украину накрывает магнитная буря
19.03.18
Меган Маркл оказалась в центре секс-скандала: хакеры слили в Сеть пикантное видео 18+
19.03.18
Не забыли? Какого числа переход на летнее время и как успеть на транспорт по новому времени
19.03.18
"Мечтал прибрать Крым к рукам еще в прошлой жизни": астролог рассказал об инкарнации Путина
19.03.18
Самоубийство летчика АТО Волошина: опубликована последняя переписка погибшего
19.03.18
На Волыни мужчина на внедорожнике напал на пограничников: фото
19.03.18
В Британии полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона: фото
19.03.18
Путин поделился планами о возможном участии в выборах президента России в 2030 году
19.03.18
Выборы в России 2018: результаты голосования. Обновляется
19.03.18
В Центризбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах
19.03.18
Климкин призвал ЕС вводить санкции против работающего на Кремль экс-канцлера ФРГ
19.03.18
"Не слышал, чтобы она кричала". Убийца многодетной матери на Киевщине дал показания в суде
19.03.18
Жестокое убийство на Киевщине. Подозреваемая расплакалась в суде, а адвокатам порезали шины авто
19.03.18
На Буковине в снегу обнаружено тело замерзшего экс-депутата
19.03.18
Насколько вырастут цены в Украине из-за замены купюр на монеты
19.03.18
Вице-премьер по соцполитике пояснил маленький размер пенсий украинцев
18.03.18
Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии
18.03.18
РФ пожаловалась на Украину в ООН и ОБСЕ. Россию игнорируют
18.03.18
Яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории — посол России в ЕС
18.03.18
Выборы в России: в аннексированном Крыму за участие в голосовании дают медали
18.03.18
Российский ЦИК подвергся атаке хакеров из 15 стран мира
18.03.18
"Запугивание и провокации". Захарова возмутилась из-за препятствования голосованию россиян в Украине
18.03.18
В ОБСЕ прокомментировали недопуск граждан РФ на выборы в Украине
18.03.18
"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии
18.03.18
Ердоган заявив про взяття сирійського Африна | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Кожен 20-й українець може залишитися без пенсії | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
ЦВК Росії повідомив про відображеної DDoS-атаці
18.03.18
В Україні росіян не пускають голосувати на виборах президента РФ
Всі новини
Наверх