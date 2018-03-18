Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)

Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)
42-летняя Анджелина Джоли стала все больше времени проводить со своими детьми. На прошлой неделе актриса сводила дочерей Захару и Вивьен на шопинг, а вчера организовала для своих наследников «день кино».
Звездная семейка посмотрела новый фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли. Примечательно, что в предыдущей картине Лару Крофт играла Джоли.

Известная голливудская актриса рассказала о подготовке к рождению первенца

Бывшая жена Брэда Питта появилась на публике без макияжа и с засаленными волосами. И хотя в этот день на ней были большие солнцезащитные очки, несовершенства кожи скрыть не удалось. К слову, сама Джоли не переживает по поводу возрастных изменений. В одном из интервью она сказала, что видит, как стареет, но ей это нравится. По словам актрисы, это значит, что она живая.

Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)

Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)


Напомним, что Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: троих она родила от Брэда Питта, а еще троих супруги усыновили. В 2016 году актеры подали на развод, но до сих пор официально не расторгли брак. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
39
Шоу-бізнес

Схожі публікації

18-03-2018, 01:20
Анджелина Джоли поделилась интересной подробностью о своей карьере в Голливуде
11-02-2018, 05:40
Анджелина Джоли с детьми позировала для глянца, фото
29-10-2017, 13:40
Анджелина Джоли пригласила Брэда Питта на празднование Хэллоуина
25-05-2017, 16:44
Анджелина Джоли ревнует Брэда Питта
11-05-2017, 12:55
Анджелина Джоли купила дом рядом с особняком Брэда Питта
25-02-2017, 02:55
Анджелина Джоли продолжает шпионские игры
25-11-2016, 21:55
Анджелина Джоли не пригласила Брэда Питта на празднование Дня благодарения
4-10-2016, 20:44
Развод Джоли и Питта тяжелее всех переживает их родная дочь Шайло — СМИ
14-03-2016, 17:39
Анджелина Джоли не будет играть Лару Крофт

СТРІЧКА НОВИН

19.03.18
Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)
19.03.18
Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте
19.03.18
"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии
19.03.18
Дима Билан прилетел на голосование на самолете: "Потратил собственные средства и не жалею"
19.03.18
Бузова, Киркоров, Пугачева с Галкиным и Депардье. Российские знаменитости пришли на выборы: фото
19.03.18
Главная звезда сериала "Сваты" попал в больницу
19.03.18
В клипе певца Ivan Navi сексапильно станцевали обнаженные модели: видео
19.03.18
Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото
19.03.18
Трио с сыном Повалий ошеломило блестящим выступлением на "Голосе страны": видео
19.03.18
"Восхищение и благодарность". Знаменитые артисты оценили украинскую балетную школу
19.03.18
"Шок". Выступление Зианджы произвело фурор на шоу "Голос страны": видео
19.03.18
Анджелина Джоли рассказала, что в человеке самое сексуальное
19.03.18
"Выглядит, как портовая шл*ха": Анастасия Волочкова разозлила фанатов сменой имиджа
19.03.18
Австралийская модель похвасталась пышной грудью в купальнике, фото
19.03.18
Суд арестовал счета и имущество украинской экс-жены Джигарханяна, ей грозит тюрьма
19.03.18
Близкая подруга Олега Табакова назвала настоящую причину смерти актера
19.03.18
Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и посоветовал спилить Останкинскую башню
19.03.18
Ученые пояснили, как компьютерные игры влияют на уровень агрессии человека
19.03.18
Гипертоникам приготовиться: Украину накрывает магнитная буря
19.03.18
Меган Маркл оказалась в центре секс-скандала: хакеры слили в Сеть пикантное видео 18+
19.03.18
Не забыли? Какого числа переход на летнее время и как успеть на транспорт по новому времени
19.03.18
"Мечтал прибрать Крым к рукам еще в прошлой жизни": астролог рассказал об инкарнации Путина
19.03.18
Самоубийство летчика АТО Волошина: опубликована последняя переписка погибшего
19.03.18
На Волыни мужчина на внедорожнике напал на пограничников: фото
19.03.18
В Британии полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона: фото
19.03.18
Путин поделился планами о возможном участии в выборах президента России в 2030 году
19.03.18
Выборы в России 2018: результаты голосования. Обновляется
19.03.18
В Центризбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах
19.03.18
Климкин призвал ЕС вводить санкции против работающего на Кремль экс-канцлера ФРГ
19.03.18
"Не слышал, чтобы она кричала". Убийца многодетной матери на Киевщине дал показания в суде
19.03.18
Жестокое убийство на Киевщине. Подозреваемая расплакалась в суде, а адвокатам порезали шины авто
19.03.18
На Буковине в снегу обнаружено тело замерзшего экс-депутата
19.03.18
Насколько вырастут цены в Украине из-за замены купюр на монеты
19.03.18
Вице-премьер по соцполитике пояснил маленький размер пенсий украинцев
18.03.18
Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии
18.03.18
РФ пожаловалась на Украину в ООН и ОБСЕ. Россию игнорируют
18.03.18
Яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории — посол России в ЕС
18.03.18
Выборы в России: в аннексированном Крыму за участие в голосовании дают медали
18.03.18
Российский ЦИК подвергся атаке хакеров из 15 стран мира
18.03.18
"Запугивание и провокации". Захарова возмутилась из-за препятствования голосованию россиян в Украине
18.03.18
В ОБСЕ прокомментировали недопуск граждан РФ на выборы в Украине
18.03.18
"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии
18.03.18
Ердоган заявив про взяття сирійського Африна | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Кожен 20-й українець може залишитися без пенсії | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
ЦВК Росії повідомив про відображеної DDoS-атаці
18.03.18
В Україні росіян не пускають голосувати на виборах президента РФ
Всі новини
Наверх