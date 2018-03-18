Никто не совершенен: Анджелина Джоли вышла в свет без макияжа (ФОТО)



Звездная семейка посмотрела новый фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли. Примечательно, что в предыдущей картине Лару Крофт играла Джоли.



Известная голливудская актриса рассказала о подготовке к рождению первенца



Бывшая жена Брэда Питта появилась на публике без макияжа и с засаленными волосами. И хотя в этот день на ней были большие солнцезащитные очки, несовершенства кожи скрыть не удалось. К слову, сама Джоли не переживает по поводу возрастных изменений. В одном из интервью она сказала, что видит, как стареет, но ей это нравится. По словам актрисы, это значит, что она живая.









Напомним, что Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: троих она родила от Брэда Питта, а еще троих супруги усыновили. В 2016 году актеры подали на развод, но до сих пор официально не расторгли брак. КиноСвин Звездная семейка посмотрела новый фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли. Примечательно, что в предыдущей картине Лару Крофт играла Джоли.Бывшая жена Брэда Питта появилась на публике без макияжа и с засаленными волосами. И хотя в этот день на ней были большие солнцезащитные очки, несовершенства кожи скрыть не удалось. К слову, сама Джоли не переживает по поводу возрастных изменений. В одном из интервью она сказала, что видит, как стареет, но ей это нравится. По словам актрисы, это значит, что она живая.Напомним, что Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: троих она родила от Брэда Питта, а еще троих супруги усыновили. В 2016 году актеры подали на развод, но до сих пор официально не расторгли брак. скачать dle 10.2